Si potrà diagnosticare correttamente un problema come nel caso di incompatibilità tra madri in gravidanza e il loro bebè

Scoperto un nuovo sotto gruppo sanguigno. Gli studiosi lo hanno denominato 'Er'. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista "Blood" può indurre le cellule immunitarie ad attaccare le cellule non corrispondenti, cosa che accade quando i gruppi sanguigni sono incompatibili. Lo rileva un approfondimento del National health service blood and transplant (Nhsbt) inglese pubblicato sulla rivista 'Blood'. I quattro grandi gruppi sanguigni conosciuti sono: A, B, 0 e AB. Ma ci sono diversi modi per raggruppare i globuli rossi in base alle differenze negli zuccheri o nelle proteine che rivestono la loro superficie, gli antigeni.

Scoprire un nuovo gruppo sanguigno è importane per i medici perché in questo modo posso diagnosticare correttamente un problema come nel caso di incompatibilità tra madri in gravidanza e il loro bebè.

La devastante morte di due neonati aveva incoraggiato gli scienziati a fare ricerche su un raro gruppo sanguigno individuato per la prima volta nell'uomo 40 anni fa. La scoperta riguarda piu' in particolare un sottogruppo specifico di Er che apre ora nuove porte alla prevenzione di tragedie simili in un futuro prossimo. Fino ad oggi l'International society of blood transfusion (Isbt) identifica 43 diverse classificazioni dei sistemi di gruppi sanguigni negli esseri umani.