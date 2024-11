Ancora una storia di violenza contro le donne da parte di un uomo che non voleva rassegnarsi per la fine del rapporto di coppia. L'uomo ha sorpreso la moglie in compagnia dell'amante e aggredisce entrambi picchiandoli violentemente. Poi l'ha portata di forza a casa, dove i due ancora convivevano ma come separati in casa, e lì l'avrebbe violentata.

E' successo in Valdichiana, nell'aretino. I due, entrambi sulla trentina, erano sull'orlo della separazione ma continuavano a vivere sotto lo stesso tetto. L'uomo non si rassegnava alla fine del matrimonio e probabilmente aveva cominciato a seguirla. Nel corso di uno dei suoi pedinamenti avrebbe scoperto la moglie con il suo nuovo compagno e per questo sarebbe scattata la violenza. Prima contro i due e poi con lo stupro della moglie.

La donna ha deciso di denunciare il marito che è stato arrestato. Il Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo.