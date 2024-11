La procedura, disponibile dal 7 al 31 gennaio on-line, obbligatoria per tutti gli alunni che il prossimo anno frequenteranno la prima classe degli istituti statali della primaria e della secondaria di I e II grado

Il prossimo 7 gennaio partirà la kermesse delle iscrizioni per un milione e 600 mila alunni destinati a frequentare il primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria: media e superiore.Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha lanciato proprio ieri una campagna dal proprio portale web con l’intento di ricordare ai genitori le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Iscrizione

La procedura di iscrizione online sarà disponibile dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020. Sul sito del Miur è possibile trovare i passaggi principali della procedura per le iscrizioni on line, le date utili e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali mentre per le scuole paritarie restano facoltative; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria Veneto).

Cosa serve

Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere delle credenziali, effettuando la registrazione e creando un codice utente e una password nell’apposita sezione dedicata sul portale del Miur. Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o del Centro di formazione professionale (Cfp) prescelto.