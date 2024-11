Nuove minacce di morte all'indirizzo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l'Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati che si sono occupati del caso Sea watch. I magistrati sono i protagonisti della vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Ong tedesca e, nello specifico, il capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete.

In particolare, a Patronaggio - che starebbe per depositare il ricorso in Cassazione contro la scarcerazione di Carola Rackete, in attesa dell’interrogatorio - è stata indirizzata una busta contenente polvere da sparo e alla giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella, artefice della scarcerazione della capitana, l'ogiva di un fucile. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che conducono l'indagine. Entro stasera, come apprende l'Adnkronos, sarà convocata una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo.

LEGGI ANCHE:

Sea Watch, la Procura prepara il ricorso contro la scarcerazione di Carola

Sea Watch, Rackete querela Salvini per diffamazione. La replica: «Non la temo»

Sea Watch, Carola potrebbe tornare libera ma per il pm «non ha agito in stato di necessità»

Sea Watch, indagato il capitano Carola Rackete per immigrazione clandestina

Sea Watch, notte davanti al porto di Lampedusa. Salvini: «Niente sbarco»