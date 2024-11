Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano ufficialmente la fine del loro matrimonio. A rompere il silenzio, dopo le indiscrezioni di Dagospia, la nota conduttrice in una dichiarazione all’ansa diffusa dalla sua agente: «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia».

Le parole di Totti

A seguire il commento dell'ex calciatore della Roma Francesco Totti: «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido - conclude Totti - nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli».