Una richiesta di matrimonio in uno dei luoghi simbolo di Roma nel mondo. La sorpresa è quella del calciatore argentino Paulo Dybala alla sua fidanzata Oriana Sabatini, con la quale vive insieme da cinque anni. Lei per amore del fidanzato ha lasciato l’Argentina e porta avanti la sua carriera di cantante in Italia.

La proposta di matrimonio a Fontana di Trevi

Era partita con una serata tra amici da passare nella Città Eterna con Leandro Paredes e Alvaro Morata, accompagnati dalle mogli, quando arrivati a Fontana di Trevi si sono fermati per il classico lancio della monetina. Ma Dybala ha fatto di più inginocchiandosi davanti ad Oriana, con in mano un anello da sogno, e chiedendole di sposarla. Proposta accettata con un sì e ripresa e lanciata da Paredes sui social, prima di essere condivisa dall’attaccante della Roma con la scritta “per sempre”.

Data top secret e... ritorno in campo

La data è ancora top secret così come il luogo scelto dai due, ma sono tantissimi i commenti di auguri alla coppia arrivati a mezzo social. Nel frattempo Dybala prosegue anche il suo recupero dalla lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro e domenica contro il Lecce sarà di nuovo a disposizione di Mourinho.