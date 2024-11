Le forze dell'ordine erano intervenute dopo la segnalazione che un cittadino marocchino, in escandescenza, stava urlando in mezzo alla strada "Allah akbar"

Un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato a un vigile, ferendolo con una pistola che, pare, aveva sottratto a un militare. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza, nella zona industriale. Le forze dell'ordine erano intervenute dopo la segnalazione che un uomo, in escandescenza, stava urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar'.

A quanto si apprende agenti e militari hanno tentato di riportarlo alla calma senza riuscirvi, poi hanno cercato di immobilizzarlo ma il nordafricano nella colluttazione ha sfilato una pistola d’ordinanza a un carabiniere e ha iniziato a sparare, ferendo un vigile urbano. I carabinieri a quel punto hanno risposto al fuoco uccidendo il marocchino.