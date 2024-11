Ha impiegato trenta secondi per arrivare fino al bambino che penzolava nel vuoto

"Spiderman", questo il soprannome dato a Mamoudou Gassama, 22 anni, migrante arrivato in Francia dal Mali da pochi mesi che si è arrampicato sulla faccita di un palazzo per arrivare fino al quarto piano dove c'era un bambino aggrappato alla balaustra in pericolo di volare giù.

La tragedia si è sfiorata a Parigi domenica sera. Il 22enne stava andando al bar per seguire una partita di calcio quando si è accorto del bambino in pericolo. "Non ci ho pensato due volte: sono andato su e grazie a Dio l’ho salvato", ha dichiarato poco dopo l'impresa. In una trentina di secondi, arrampicandosi sui balconi della palazzina, ha raggiunto il piccolo di quattro anni e lo ha portato in salvo.

Mamoudou Gassama è stato anche ricevuto all'Eliseo dove il presidente Macron lo ha ringaziato e gli ha conferito una medaglia per il coraggio dimostrato annunciando inoltre la decisione di conferirgli la cittadinanza onoraria.

I genitori del piccolo, che pare non fossero in casa, dovranno rispondere alla magistratura di "sottrazione alla responsabilità genitoriale".