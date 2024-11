Liz Truss si è dimessa da leader del Partito conservatore e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore. Liz Truss è stata in carica come primo ministro per soli 45 giorni, il mandato più breve dei primi ministri del Regno Unito. Il secondo, sottolineano i media britannici, fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 giorni prima di morire nel 1827.

Truss, già in grande difficoltà politica dopo essere stata costretta a ritirare la sua riforma fiscale a causa della pessima risposta dei mercati, è caduta su un provvedimento riguardante il fracking, le trivellazioni di profondità per l’estrazione di idrocarburi, su cui aveva posto una sorta di voto di fiducia, minacciando di sospendere dal partito conservatore chi non l’avesse votato. A quel punto una grande numero di parlamentari del suo partito si è ribellato e il governo è stato costretto a una nuova marcia indietro. Ma orami la maggioranza era evaporata.

È stata la stessa primo ministro britannica, in una breve dichiarazione a Downing Street, ad annunciare le proprie dimissioni. Contestualmente ha anche annunciato il voto per la sua successione si terrà «da qui alla prossima settimana». «Data la situazione - ha detto -, non posso portare a termine il mandato per il quale sono stata eletta dal partito conservatore». Il leader dell'opposizione britannica, il laburista Keir Starmer, ha chiesto elezioni subito dopo le dimissioni della premier.