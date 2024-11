Mentre alla donna appena investita dal treno, e alla quale è stata poi amputata la gamba, i sanitari stanno prestando i primi soccorsi, lui non trova nulla di meglio da fare che tirare fuori il cellulare e farsi un selfie, per giunta con le due dita alzate a "V" in segno di vittoria.

E' successo a Piacenza dove una canadese era scesa dalla parte spagliata del treno venendo travolta e rimanendo gravemente ferita. Mentre è ancora sui binari attorniata dalle persone che le prestavano i primi soccorsi, il ragazzo ha fatto il suo macabro scatto ricordo. La foto che documenta il tutto è stata pubblicata ieri dal quotidiano "Libertà".

Il giovane è stato fermato dalla polizia ferroviaria per essere identificato ed è stato costretto, pare anche con qualche protesta da parte sua, a cancellare l'immagine dal cellulare.