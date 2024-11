Una coppia di anziani è stata trovata morta all'interno del proprio appartamento. La donna, 65enne, era nel suo letto con segni evidenti di strangolamento mentre il marito 70enne si sarebbe impiccato nel corridoio.

A scoprire i cadaveri è stata la figlia della coppia entrata in casa dei genitori insospettita dal fatto di non essere riuscita a mettersi in contatto con loro. È successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove la coppia abitava in una villa residenziale monofamiliare.

Anche se al momento non si escludono altre piste, secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe strangolato la moglie per poi togliersi la vita. La coppia sarebbe stata vista in ospedale dove la moglie si sarebbe recata a causa di un malore dovuto alle sue gravi condizioni di salute. E proprio la malattia incurabile della donna potrebbe essere il motivo che avrebbe spinto il marito ad uccidere la moglie per poi suicidarsi.