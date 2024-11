Un uomo in grave stato di ipotermia è stato trovato nel carrello di atterraggio di un volo in arrivo dall'Algeria all'aeroporto di Parigi-Orly. Il volo proveniva dalla città di Orano. L'uomo, di circa vent'anni, era «vivo ma in gravi condizioni per ipotermia» ed è stato trasferito in ospedale dopo l'intervento della gendarmeria del trasporto aereo e dei servizi di emergenza.

Il ritrovamento è avvenuto durante «verifiche tecniche» sull'aereo. Gli aerei commerciali volano a un'altitudine compresa tra 9.000 e 12.000 metri, dove le temperature scendono a circa -50 gradi Celsius e la mancanza di ossigeno rende improbabile la sopravvivenza per chiunque viaggi in un compartimento del carrello di atterraggio che non è né riscaldato né pressurizzato.