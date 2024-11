In questa zona remota i mezzi a fune sono molto diffusi per spostarsi da una valle all’altra. All'interno della cabinovia c'erano anche sei piccoli studenti che stavano andando a scuola

Sono stati messi in salvo i sei bambini e i due adulti rimasti intrappolati nella cabina di una funivia che attraversa una profonda valle di una remota regione nord-occidentale del Pakistan. Sospesi nel vuoto a quasi 400 metri dal suolo. Un vero e proprio incubo, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi dopo qualche ora di grande apprensione.

I bambini stavano utilizzando la funivia per andare a scuola (questi mezzi sono molto diffusi in quest’area proprio per passare da una valle all’altra), quando un cavo si è rotto a un'altezza di circa 365 metri. «La cabina è sospesa con una sola fune. All'interno della cabina ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari», aveva dichiarato all'Afp un alto funzionario dell'agenzia di soccorso provinciale, Abdul Basit Khan.

Le autorità avevano inoltre precisato che era stato chiesto all'esercito di effettuare una missione di salvataggio in elicottero. Una vera e propria corsa contro il tempo nella speranza che il cavo non ceda. Eventualità che per fortuna non si è verificata.