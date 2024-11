La cooperante Silvia Romano finalmente libera e di ritorno in Italia a più di un anno e mezzo dal rapimento in Kenya per mano di al-Shabaab. Attesa per le 14 di oggi all'aeroporto di Ciampino, sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad accoglierla dopo il volo dalla Somalia, dove è stata rilasciata.

«Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia».

Queste le prime parole di Silvia, liberata a 30 chilometri da Mogadiscio, in un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa.



La 24enne sarà oggi stesso ascoltata dai pm della Procura di Roma titolari delle indagini sul sequestro della giovane. Silvia Romano sarà infatti sentita dagli inquirenti che sulla sua scomparsa avevano aperto un fascicolo pe sequestro di persona per finalità di terrorismo. Il colloquio con i pm verrà effettuato nel rispetto delle normative legate all’emergenza coronavirus. La cooperante, che collaborava con la onlus marchigiana 'Africa Milele', era stata rapita il 20 novembre 2018 da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya mentre seguiva un progetto di sostegno all'infanzia.