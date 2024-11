La caduta attutita in parte dalla tettoia del balcone del vicino di casa

Sfiorata la tragedia per un ragazzo di 16 anni che soffre di sonnambulismo. Il giovane, durante la notte, si è alzato dal letto e, in preda ad un attacco, si è diretto verso la finestra, ha scavalcato la ringhiera ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri.

E' successo a Ghedi, in provincia di Brescia. I soccorsi sono giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione e il ragazzo è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono considerate gravi dai medici - avrebbe riportato diverse fratture e traumi - ma il 16enne non sarebbe in pericolo di vita.

La caduta è stata in parte attutita dalla tettoia di un balcone del primo piano che ha evitato conseguenze più gravi per il giovane. I carabinieri non avrebbero dubbi sulla dinamica del fatto e hanno escluso eventuali responsabilità di altre persone.