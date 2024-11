Prima lo accerchiarono, poi lo picchiarono ed una volta caduto a terra continuarono ad infierire su di lui con calci e pugni. I fatti risalgono allo scorso 16 ottobre quando un 18enne fu picchiato violentemente da un gruppo per aver difeso un amico: oggi sono state eseguite misure cautelari - arresti domiciliari - a carico di sei giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Le indagini dei carabinieri partirono immediatamente grazie alla denuncia dei genitori della vittima.

Per quel pestaggio il 18enne è stato sottoposto ad una pluralità di interventi di chirurgia ricostruttiva, con prognosi di guarigione, allo stato, di almeno 3-4 mesi. Ed il tutto sarebbe avvenuto per futili motivi. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Sorrento, infatti, il 18enne avrebbe difeso un suo amico da un ragazzo - uno degli aggressori - che si era ingelosito per il fatto che aveva accompagnato a casa la sua ex fidanzata.