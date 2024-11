«Presunta non conformità microbiologica». Recita così l’avviso del Ministero della Salute in riferimento al ritiro del mercato di un lotto di Acqua minerale a marchio Nestlé Vera per sospetta contaminazione batterica. La notizia, riportata sul sito ministeriale, è stata pubblicata lunedì 18 novembre.

Il prodotto interessato è distribuito in bottiglie in pet da 50 cl, con il numero di lotto 9303842201 e data di scadenza 10/2020. L'acqua minerale Nestlé Vera Naturae è prodotta da San Pellegrino Spa nello stabilimento nel Comune di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Nelle avvertenze, si fa riferimento a una sospetta presenza di anaerobi sporigeni solfito riduttori. Il Ministero, nell’avviso pubblicato sul sito, allega anche foto utili a riconoscere l’acqua minerale ritirata dal mercato. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale raccomanda di non consumare tale prodotto e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso. L’anomalia è stata segnalata il giorno 11 novembre al servizio da Nestlè-San Pellegrino tramite il portale dedicato.