Uno strato di salsa di pomodoro cruda, stesa su una superficie di marmo, e adagiati sopra: polpette, formaggio grattugiato, lattuga e spaghetti. «È così che in Italia cucinano gli spaghetti», esclama Lisa mentre con le mani nude mescola il tutto. È quanto si vede in un video diventato ormai virale, pubblicato su Facebook da una coppia americana, Josh e Lisa.

Il "tutorial" ha milioni di visualizzazioni e fin da subito ha raccolto reazioni e commenti non molto clementi. In tanti protestano, molti gli italoamericani che insorgono sul tipo di prodotti usati («Non useremmo mai la salsa in barattolo») e sulla "tecnica" («Mai vista una cosa del genere, usiamo pentole e mestoli»).

C’è comunque da dire che la pagina Facebook in questione è uno spazio in cui vengono proprio pubblicati tutorial e video ricette “esasperate” e assurde.