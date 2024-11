Lo ha atteso alla fine del turno per fare fuoco, la vittima se l'è cavata con una ferita a una spalla. La confessione ai carabinieri: «A me fanno guidare il mezzo più vecchio»

Lo ha aspettato alla fine del turno e gli ha sparato. Per invidia, così avrebbe detto ai carabinieri il responsabile del gesto, un 58enne di origini calabresi. Teatro della vicenda una ditta di autotrasporti di Brivio, nel Lecchese. La causa scatenante un camion, il camion più nuovo e bello che l’azienda aveva affidato al collega, un 60enne moldavo.

La gelosia masticata fino a venerdì pomeriggio, quando il 58enne ha atteso che la vittima scendesse dal mezzo dopo aver ultimato il lavoro quotidiano per sparare un colpo d’arma da fuoco che per fortuna lo ha preso solo a una spalla.

Il ferito, spaventato, è salito in auto e si è recato da solo in Pronto soccorso, dove ha raccontato ciò che era successo. Il proiettile ha sfiorato un’arteria ma senza gravi conseguenze, l’uomo infatti è stato dimesso dopo poche ore.

L’autore del gesto è stato denunciato. Sentito dai carabinieri, ha confessato di averlo fatto per gelosia: «Non è giusto che gli abbiano assegnato il tir più bello e nuovo, mentre a me fanno guidare il mezzo più vecchio e con più chilometri».