Un ex commerciante in pensione ha ucciso la moglie 70enne a colpi di pistola per poi rivolgere la stessa arma contro se stesso suicidandosi. Il 77enne, che prima di spararsi avrebbe avvisato il figlio, è stato trovato dai carabinieri in fin di vita ed è morto poco dopo.

E' successo a Camogli, in provincia di Genova. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Michele Stagno, il pensionato avrebbe prima sparato alla moglie, Maria Schiaffino di 70 anni, e poi avrebbe utilizzato la stessa arma per togliersi la vita.

Al momento non è stata formulata alcuna ipotesi sui motivi che avrebbero spinto l'uomo al drammatico gesto.