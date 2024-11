Un uomo morto e una donna gravemente ferita. È quanto hanno trovato i carabinieri in un'abitazione a Grosseto, in via Aurelia. Da quanto si apprende, la donna è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Sul posto anche il magistrato di turno della procura di Grosseto, Giovanni De Marco. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella che possa essersi trattato di un tentato omicidio e suicidio.



Secondo una prima ricostruzione, la scorsa notte l'uomo, un 60enne, avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita con la stessa arma. La donna versa in gravissime condizioni all'ospedale di Siena. L'uomo trovato morto in una villetta a Grosseto e che, secondo quanto emerso, prima di uccidersi avrebbe sparato alla moglie ferendola gravemente, era un ex agente della polizia municipale.