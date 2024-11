Sparatoria nella notte in centro a Napoli: un 15enne è stato ucciso e altri due minorenni sono stati feriti gravemente e ricoverati in ospedale. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Carmeniello al Mercato all’angolo con corso Umberto I, dove era riverso a terra privo di vita il corpo del ragazzo.

Secondo quanto si apprende sono stati ricoverati un 17enne, colpito anche lui da un proiettile ma non in pericolo di vita, e un 14enne con lievi escoriazioni probabilmente per una caduta.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.