Questa mattina, intorno alle 8 in zona Porta Romana a Milano, un uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua autovettura. La vittima, che non aveva documenti con sé al momento dell’accaduto, sarebbe stato affiancato da due persone a bordo di uno scooter mentre percorreva una strada stretta in via Cadore. Gli spari lo hanno raggiunto alla testa e ora si trova in ospedale in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione di alcuni presenti, sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi di pistola.

Il ferito al momento si trova ricoverato d’urgenza al Policlinico di Milano. Sono note solo poche generalità: l’uomo ha 46 anni ed è noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Per ora la pista più accredita è quella di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio, in quanto le dinamiche fanno pensare a un agguato ben premeditato.