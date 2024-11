Agguato ieri sera intorno alle 20 nel pieno centro di Alatri, in provincia di Frosinone. La vittima, il diciottenne Thomas Bricca, è stata raggiunta da diversi colpi di pistola ed è ora considerato dai medici clinicamente morto. Il giovane è stato trasferito d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma dove la sua attività cerebrale risulta assente.

Per poter dichiarare la morte cerebrale è necessario aspettare le canoniche 48 ore. In questo caso i familiari del giovane potrebbero anche decidere per la donazione degli organi. Nel frattempo le indagini di carabinieri del comando provinciale di Frosinone seguono la pista dell'agguato a scopo di vendetta e non si esclude che il diciottenne possa essere rimasto coinvolto in qualche faida tra giovanissimi.

Secondo fonti investigative, si sarebbe trattato di un agguato in piena regola: due persone in sella a un motorino, con il volto coperto da un casco integrale, hanno fatto fuoco verso Bricca. Alcuni testimoni, ascoltati subito dopo i fatti, avrebbero riferito di una rissa tra due gruppi culminata con l'agguato. L'ipotesi investigativa sulla possibile dinamica, a quanto apprende l'Agi, è il regolamento di conti.