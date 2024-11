Il grave fatto di sangue in pieno giorno nel centro di Cagnano Varano. Per l'omicidio arrestato un pregiudicato 67enne

Una sparatoria in pieno giorno è avvenuta questa mattina nella piazza principale di Cagnano Varano, un paese in provincia di Foggia. La vittima è un maresciallo, Vincenzo Di Gennaro, ed aveva 47 anni. Subito dopo gli spari è stato arrestato un uomo, un pregiudicato di 67 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del maresciallo. Nella sparatoria è stato ferito anche un altro militare, che si trovava in auto insieme con il maresciallo Di Gennaro: è stato raggiunto di striscio ad un braccio e ad un fianco dai proiettili. Ha 23 anni e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il pregiudicato si sarebbe avvicinato all'auto di servizio dei carabinieri sparando verso i militari. E' questa, secondo prime indiscrezioni, la dinamica della sparatoria. L'uomo arrestato giorni fa era stato sottoposto ad una perquisizione per droga. I carabinieri stamani erano intervenuti nella zona dopo la segnalazione di una lite in famiglia.

I colleghi del militare ucciso a Cagnano Varano intervenuti sul posto hanno coperto l'auto di servizio con una bandiera tricolore.