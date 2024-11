I militari dispiegati nella zona hanno risposto al fuoco, ferendo l'assalitore che è stato fermato e poi trasferito in ospedale per le cure

Un cittadino siriano ha sparato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut e poi è stato fermato dalle guardie di sicurezza che lo hanno ferito. Lo ha reso noto l'esercito libanese spiegando che i militari dispiegati nella zona hanno risposto agli spari, ferendo l'uomo che ha sparato. L'aggressore è stato arrestato e trasferito in ospedale per le cure.

In un post su X l'ambasciata di Washington a Beirut ha confermato che «alle 8 e 34 ora locale sono stati segnalati spari con armi leggere in prossimità dell'ingresso dell'ambasciata americana». Il personale diplomatico ha voluto «ringraziare per la rapida reazione l'esercito libanese e il nostro team di sicurezza dell'Ambasciata» che hanno permesso alla «nostra struttura e al nostro team di essere al sicuro. Le indagini sono in corso e siamo in stretto contatto con le forze dell'ordine del Paese ospitante», conclude il tweet.