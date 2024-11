Lo scontro in provincia di Ancona. Gravemente ferita una terza persona, mentre il conducente del mezzo pesante è uscito illeso ma si troverebbe ora in stato di choc

Un tragico incidente si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina a Falconara Marittima in provincia di Ancora, lungo lo svincolo che collega la strada statale all’A14.

Un autoarticolato si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa. Il bilancio – secondo quanto riporta il Corriere della Sera - è grave: si parla di almeno due morti e tre feriti gravi. In corso le operazioni di soccorso.

Secondo le prime testimonianza le due persone rimaste uccise sono il conducente del mezzo di soccorso (28 anni) e il paziente che era trasportato. Ma si teme che ci possano essere altri morti: una terza persona, un volontario della croce rossa, è gravemente ferito, mentre il conducente del mezzo pesante è illeso ma in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Inevitabili i disagi al traffico: lo svincolo, infatti, è stato chiuso per consentire ai soccorsi di operare sul lungo dell’incidente. «Oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile», fa sapere l’Anas.