Voleva approfittare dei controlli a campione sull'enorme numero di spedizioni in transito per il "Black Friday" per recapitare in Sardegna un pacco regalo carico di eroina del valore di 1 milione di euro. In manette a Olbia è finito un 21enne cagliaritano che, prima di partire in traghetto da Livorno, aveva inviato un plico verso l'isola con un dono a forma di albero di Natale che nascondeva quattro panetti di eroina dal peso di due chili e mezzo. Il giovane, che ora è accusato di traffico di droga e si trova nel carcere di Nuchis, è stato fermato dalla guardia di finanza di Olbia appena sbarcato dal traghetto.

I militari, allertati dai cani antidroga, hanno provveduto alla perquisizione dell'auto che però non hanno dato riscontro. Oltre al controllo della vettura, hanno fatto alcune domande al giovane e le sue risposte sono parse incoerenti tra loro e poco convincenti. Il 21enne, in particolare, non riusciva a dare spiegazioni sul perché avesse trascorso 24 ore oltre Tirreno e sul perché non avesse caricato in auto il pacco, preferendo invece spedirlo. Così sono scattati ulteriori accertamenti e i finanzieri, in collaborazione con i colleghi di Frosinone, sono arrivati al magazzino dove il pacco attendeva di essere spedito destinazione Sardegna. Una volta aperto il plico i finanzieri si sono trovati davanti ad un regalo natalizio con forma di albero di natale del peso complessivo di circa 10 chilogrammi. All’interno c’erano nascosti 4 panetti di eroina purissima per un peso totale di quasi 2 chili e mezzo che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato un milione di euro.