È quanto accaduto in un istituto di Vimercate, in Brianza. La professoressa ha subito sporto denuncia

Un'insegnante di 55 anni è stata aggredita ieri dai suoi studenti in un istituto superiore di Vimercate, in Brianza: i ragazzi le hanno tirato addosso una sedia causandole una contusione alla spalla. È accaduto intorno a mezzogiorno nell'Ipsia Floriani, in via Bice Cremagnani. Gli adolescenti hanno prima spento la luce, e poi hanno lanciato la sedia addosso alla loro insegnante di storia e italiano.



Lei è stata portata in codice verde all'ospedale di Vimercate, dove ha ricevuto una prognosi di una ventina di giorni. Poi ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul fatto. La docente, nel suo racconto, non è stata in grado di risalire al responsabile, perché si trovava di spalle al momento del fatto. Si tratta di un istituto superiore già considerato "problematico" non nuovo ad episodi come questo.