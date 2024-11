«Sarà una giornata straordinaria per lo sport italiano. Terminano gli europei di calcio ed il torneo di Wimbledon con gli azzurri grandi protagonisti. È una bella gioia dopo mesi terribili». Così il ministro della Salute Roberto Speranza.

Ieri il dicastero ha diramato una circolare che riassume i principali focolai europei e invita tutti non abbassare la guardia. L'allarme variante delta crea preoccupazione in tutto il vecchio continente, in particolare per i focolai che si stanno moltiplicando durante le vacanze e fra i tifosi che hanno partecipato alle trasferte di Euro 2020.

«Anche in questi momenti di orgoglio nazionale non dimentichiamo mai che la nostra "partita" per sconfiggere il Covid non è ancora vinta. Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordando le regole del distanziamento e utilizzando correttamente le mascherine».