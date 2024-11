Sono stati annunciati i vincitori della 46esima del Premio Internazionale Flaiano, l'importante riconoscimento assegnato alle personalità che si sono distinte nella letteratura, nel cinema, nel teatro, nella televisione e in radio. La premiazione si terrà nel corso di due serate previste i prossimi 6 e 7 luglio a Pescara.

Fra le novità di quest’anno la più importante è senz’altro il 'Premio Flaiano per l’animazione'.

In onore di Ennio Flaiano

Fondati nel 1973 da Edoardo Tiboni per onorare la memoria dello sceneggiatore, scrittore, giornalista, critico cinematografico Ennio Flaiano, i Premi Internazionali Flaiano costituiscono una struttura articolata in tutta una serie di manifestazioni, rassegne, convegni, spettacoli nei quali confluiscono motivi concreti di cultura: nel senso specifico di produzione di "fatti" letterari, teatrali, cinematografici, televisivi che culminano nelle giornate estive della consegna dei premi.

Di seguito tutti i riconoscimenti:

Premio speciale internazionale Flaiano di narrativa a Emilio Barbarani

Finalisti sezione narrativa

"Gli ultimi giorni di Anita Ekberg" di Alessandro Moscè (Melville Edizioni)

"L'Invenzione del vento" di Lorenzo Pavolini (Marsilio Edizioni)

"Almarina" di Valeria Parrella - (Einaudi Edizioni)

Finalisti sezione narrativa Giovani

"Una volta è abbastanza" di Giulia Ciarapica (Rizzoli Edizioni)

"Cosa resta di male" di Gianmarco Soldi (Rizzoli Edizioni)

"Elena di Sparta" di Loreta Minutilli (Baldini+Castoldi Edizioni)

La votazione per la proclamazione del vincitore si terrà la sera del 6 luglio con uno spoglio in diretta. Voteranno il vincitore una giuria popolare composta da 100 lettori per il Flaiano di narrativa e una giuria di 100 lettori per il Flaiano di narrativa sezione giovani.

18° Premio Internazionale di Italianistica "La Cultura italiana nel Mondo"

Opere selezionate:

IIC Helsinki - Eugenio Montale: Tuo minulle auringonkukka – Portami il girasole. Poesie scelte 1918- 1980 - Hannimari Heino

IIC Los Angeles - Fellini's Eternal Rome: Paganism and Christianity in Federico Fellini's Films - Alessandro Carrera

IIC Tokyo - Gioventù, Pier Paolo Pasolini no seishun - Chiseko Tanaka

Premi cinematografia

Premio sceneggiatura

Francesco Piccolo per "Notti magiche", "Momenti di trascurabile felicità", "Il traditore"

Premio interpretazione femminile

Micaela Ramazzotti per "Una storia senza nome" e "Ti presento Sofia"

Carla Signoris per "L'Agenzia dei bugiardi" e "Ma cosa ci dice il cervello"

Premio interpretazione maschile

Rocco Papaleo per "Moschettieri del re - La penultima missione" e "Il grande spirito"

Premio per il documentario

Fabrizio Corallo "Sono Gassmann! Vittorio re della commedia"

Premio per la regia

Roberto Andò per "Una storia senza nome"

Premio per per il film d'animazione

Simone Massi "La strada dei Samouni".

Premio speciale Presidenza

Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco per il film "Mò Vi Mento-Lira di Achill

Concorso italiano MIBAC

Il vincitore sarà annunciato il 7 Luglio

Premio speciale Flaiano

Il Direttore artistico del FFF, il maestro Riccardo Milani e la Presidenza dei Premi hanno deciso un premio speciale Flaiano a Carlo Vanzina

Premi Flaiano per il teatro

Premio alla carriera

Piera Degli Esposti, Massimo de Francovich

Premio per la regia

Gabriele Lavia per lo spettacolo "I giganti della montagna"

Premio per la regia

Jacopo Gassmann per lo spettacolo "Il ragazzo dell'ultimo banco" di Juan Mayorga per una produzione Piccolo teatro di Milano

Premio speciale

Antonello Avallone per aver rilanciato il Teatro Flaiano a Roma con "La guerra spiegata ai poveri"

Premio speciale

Alessio Esposito

Premio Miglior Musical

Lillo, per il musical "The school of the rock"

Premi Flaiano di televisione, radio e giornalismo

Premio miglior programma culturale

Andrea Purgatori per il programma "Atlantide", LA7

Premio per alla regia

Lucio Pellegrini per la serie tv di Niccolò Ammanniti: "Il Miracolo" prodotta da Wildside, sky e Arte

Premio per l'interpretazione

Tommaso Ragno nella serie tv "Il Miracolo", SKY

Premio Miglior Programma Radio dell'anno

Roberta Giordano "Effetto notte, le notizie in 60 minuti" di Radio24.

Premio speciale di giornalismo

Antonio Ferrari

Premio Flaiano della Presidenza

Alle due bambine, interpreti della fiction RAI "L'Amica Geniale": Ludovica Nasti e Elisa Del Genio.

Premio Flaiano alla carriera

Steve Mc Curry, visual story teller.