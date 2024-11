Il presule minaccia di prendere provvedimenti. Oggetto delle polemiche sarebbe stata anche la presenza di un carretto che distribuiva granitesul sagrato della chiesa

Il vestito della sposa è troppo scollato e il vescovo di Cefalù, in provincia di Palermo, minaccia di prendere provvedimenti.

Il matrimonio tra il calciatore del Napoli Lorenzo Tonelli e la modella Claudia Manzella, di origini siciliane, celebrato nella cattedrale del comune madonita, scatena polemiche sul web e il vescovo interviene con una nota: "In riferimento al matrimonio celebrato in cattedrale il 22 maggio scorso, il vescovo precisa che, essendo ignaro dello svolgersi degli eventi, al suo rientro, accertata la verità dei fatti, prenderà

adeguati provvedimenti sul caso e su tutte le celebrazioni in cattedrale".

Oltre all'abbigliamento eccessivamente osè della sposa, oggetto delle polemiche sarebbe stata anche la presenza di un carretto che distribuiva granite agli ospiti posizionato sul sagrato della chiesa. Obiettivo del vescovo sarebbe quello di stabilire chi ha autorizzato la presenza del carretto e chi non ha vigilato sull'abbigliamento della sposa.