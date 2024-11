Stanco di vedere spose arrivare all’altare con abiti succinti, don Cristiano Bobbo, parroco di Mira, una piccola città in provincia di Venezia, dice «basta!». Il prelato, davanti all’ennesima sposa che si è presentata con un vestito troppo scollato e di cui avrebbe dovuto celebrare il matrimonio, ha preso carta e penna e ha mandato una lettera ai suoi parrocchiani.

«Le spose molto spesso si presentano con abiti sguaiati e volgari, inadatti alla circostanza, bisogna introdurre una tassa sulla sposa, più si presenta svestita più dovrà pagare». Così don Cristiano, parroco di un paesino in provincia di Venezia, cerca di argiinare il fenomeno delle "spose succinte" giunte davanti all'altare, secondo l'officiante, abbigliate in maniera non consona al luogo e all'evento.

Nel notiziario della parrocchia, don Cristiano spiega i motivi di questa singolare decisione. Nel loro piccolo paese, qualche tempo prima, vigeva un'ordinanza fortemente discriminante ma a quanto pare praticata sistematicamente. Il parroco che celebrava le nozze era solito ricevere un'offerta proporzionata alla bellezza dell'aspirante moglie. "Più era bella la sposa, più pesante era la busta".

«Fatte le debite proporzioni - si legge nella riflessione di don Cristiano - la potremmo adottare anche noi sacerdoti istituendo una sorta di offerta da riscuotere in proporzione all'indecenza dell'abito della sposa».

La provocazione del parroco ha gettato scompiglio nella comunità veneta. Le affermazioni non sono piaciute a molti e in paese sono nate delle polemiche, ma don Cristiano, cercando di difendersi dalle accuse ha spiegatom laconico: «Era solo una provocazione scherzosa che nasce da fatti che accadono nella vita di parrocchia. Le nozze spesso sono considerate più un evento che una scelta maturata e condivisa. Certi dettagli non vanno sottovalutati».