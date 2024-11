Il Presidente della Regione ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste per ricordare le vittime della tragedia avvenuta in Francia dove un camion ha falciato la folla provocando la morte di 84 persone

In segno di cordoglio per quanto è avvenuto nel corso della notte scorsa a Nizza, il Presidente della Regione Mario Oliverio ha annullato tutte le manifestazioni previste per oggi in Calabria, compreso il sopralluogo a Ferramonti di Tarsia e all’area su cui dovrà sorgere il Cimitero dei Migranti.



84 morti, oltre 100 i feriti - Terrore e strage a Nizza, durante la festa del 14 luglio. Un camion a 80 km all'ora ha falciato la folla: 84 morti, tra cui molti bambini, e circa 100 feriti (54 bambini). I fatti si sono svolti poco prima delle 22.30 sulla promenade Des Anglais, il lungomare della cittadina transalpina, durante lo spettacolo dei fuochi artificiali. Ucciso l'attentatore, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, franco-tunisino di 31 anni. Sostenitori dell'Isis esultano, anche se non vi è stata nessuna rivendicazione ufficiale. Il mondo sgomento. Papa Francesco è solidale con le vittime e tutto il popolo francese e condanna "nel modo più assoluto ogni manifestazione di follia omicida, di odio, di terrorismo e ogni attacco contro la pace". Ancora nessuna conferma dell'eventuale presenza di italiani fra le vittime e fra i feriti. La Farnesina è al lavoro.