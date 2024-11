Italia Mondo

La Corte d’Appello di Brescia ha emanato il decreto di citazione in giudizio per i coniugi Romano e Bazzi, in carcere dal 2007 e riconosciuti colpevoli di aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la nonna del piccolo Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini