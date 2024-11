La furia omicida al termine di una lite. I feriti trasportati in ospedale, uno è in codice rosso

Strage familiare a Nuoro, in Sardegna. Il bilancio - secondo le primissime informazioni - è di tre morti e quattro feriti. Un uomo ha ucciso la moglie e la figlia e ferito altri due figli piccoli, più un vicino di casa. Sarebbe poi andato nell'abitazione della madre sparandole contro e ferendola gravemente alla testa, poi si è tolto la vita. Sul posto le ambulanze del 118, Polizia e Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

La strage è cominciata nell'appartamento dove l'uomo viveva con la famiglia, in via Gonario Pinna, al termine di una lite. Dopo avere ucciso moglie e figlia a colpi di pistola, ed avere ferito i due figli e il vicino, è andato a casa dell'anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa e suicidandosi subito dopo.

I feriti sono stati tutti trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, uno è in codice rosso. Gli uomini del Comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Nuoro stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Le due vie dove è accaduta la strage sono state blindate dalle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati anche il magistrato di turno e il medico legale.