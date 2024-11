È di almeno dodici morti e tre feriti il bilancio di un attacco armato in un bar di Irapuato, nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale. Intorno alle 20:00 di ieri un gruppo di persone armate è entrato nel locale e ha aperto il fuoco sulle persone che si trovavano all'interno.

L'ufficio per la sicurezza dei cittadini ha riferito quanto accaduto in un comunicato diffuso sui propri social network, in cui precisa di avere ricevuto, alle 19:51, un avviso di colpi di arma da fuoco. Gli agenti sono corsi nel bar e hanno confermato la morte di sei uomini e sei donne. Le autorità hanno spiegato che la ricerca dei responsabili è stata avviata.