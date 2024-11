Ancora da accertare le cause della tragedia nella casa di cura ma con molta probabilità a determinare i decessi è stata un’intossicazione da monossido di carbonio

Almeno cinque anziani sono rimasti uccisi nella Rsa in cui erano ricoverati, Villa dei Diamanti, a Lanuvio, nella città metropolitana di Roma.

È quanto scrive Repubblica: «La struttura era adibita anche a centro Covid e ospitava 10 anziani. Per cinque di loro è già stato accertato il decesso, gli altri sono in condizioni molto gravi».

A dare l'allarme sarebbe stato un addetto che all'arrivo nella struttura ha trovato privi di sensi i dieci anziani ospiti e i due operatori che li assistevano. Dalle prime verifiche cinque ospiti sarebbero deceduti mentre gli altri sarebbero in condizioni gravissime, in totale una decina di persone.

Da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi più accreditate una intossicazione da monossido di carbonio.