Sarebbero almeno 22 i morti in tre distinte aggressioni con arma da fuoco avvenute a Lewiston, nel Maine. Oltre 60 i feriti. Un uomo, identificato come il 40enne Robert Card, armato di un fucile stile Ar-15, ha aperto il fuoco in una sala da bowling, in un bar e in un centro di distribuzione Walmart, poi si è dato alla fuga.

La polizia ha ordinato ai residenti di restare in casa e chiudere bene le porte. Poi ha diffuso le foto del sospettato: indossa dei pantaloni scuri con una felpa marrone e ha ancora con sé il fucile.