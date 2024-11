Uno studente italiano della Columbia University, New York è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell'università lo ha identificato come Davide Giri di 30 anni, che frequentava un master dopo il dottorato a Torino, come riportato sui profili social.

Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 11 di sera all'altezza della 123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano.

Fonti diplomatiche confermano l'identità del connazionale. L'assalitore è un uomo del Queens, membro della gang Every Body Killer. Dal 2012 è già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati, riporta il New York Post citando alcune fonti. L'accoltellamento di Giri è avvenuto a un isolato da Morningside Park, dove nel 2019 è stata accoltellata a morte la studentessa della Barnard University Tessa Majors.

Davide Giri veniva da Alba, nel Cuneese. Nella cittadina nota nel mondo per il tartufo bianco, il trentenne - rende noto la versione online della Gazzetta di Alba - era molto conosciuto per le attività di volontariato svolte con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto. Giri aveva studiato al Politecnico di Torino e si trovava a New York per un master in ingegneria e scienze applicate.