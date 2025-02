Il piccolo è morto sul colpo dopo il volo dal secondo piano. Indagini in corso per chiarire le circostanze della tragedia

Dramma a Parigi: una studentessa americana, in viaggio studio nella capitale francese, ha dato alla luce un neonato all’interno di una stanza d’albergo e, subito dopo, lo ha gettato dalla finestra.

L’episodio è avvenuto alle 6 del mattino nel ventesimo arrondissement. Alcuni residenti, allarmati dalle urla, sono scesi in strada e hanno trovato il corpo senza vita del piccolo sull’asfalto. Secondo quanto riferito dalla Procura di Parigi, il neonato sarebbe stato lanciato dal secondo piano dell’hotel. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. La giovane madre è stata trasportata in ospedale a causa di complicazioni post-parto.

Stando a quanto riportato da Paris-Match, la ragazza faceva parte di un gruppo di studenti americani in viaggio studio in Europa. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della vicenda, compresa la possibilità che si tratti di un caso di negazione della gravidanza.