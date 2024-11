Manifestazioni in tutta Italia contro le politiche dell’Esecutivo Meloni. Nel capoluogo piemontese lanci di uova contro negozi e poliziotti. Libri e in testa al corteo lo striscione “Le scuole sanno da che parte stare”

Si sono registrate tensioni a Torino durante il corteo degli studenti, scesi in piazza oggi in diverse città italiane contro le politiche del Governo. Contatti tra i ragazzi e il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine ci sono stati davanti alla Prefettura, in piazza Castello.

Alcuni manifestanti sono stati respinti mentre tentavano di raggiungere il portone dell'edificio della Prefettura. Il corteo si è poi spostato prima davanti al rettorato e poi davanti alla sede Rai dove gli studenti hanno colpito con aste di bandiere i mezzi della polizia.

Ci sono stati lanci di uova contro il cordone di poliziotti schierato davanti alla sede di Intesa Sanpaolo e alle Gallerie d'Italia, in piazza San Carlo. Uova anche contro alcune vetrine dei negozi di via Roma, il salotto buono del capoluogo piemontese. Davanti alle Gallerie d'Italia sono stati scaricati anche diversi libri: «Leggeteli», ha urlato un giovane. In precedenza erano stati imbrattati bus e alcuni monumenti, tra questi quello dedicato a Vittorio Emanuele II, con scritte come "Free Palestine".

Un furgone dei reparti mobili della polizia è stato danneggiato, davanti alla sede Rai di via Verdi. Sono stati strappati via i fari e i parafanghi. I manifestanti hanno raggiunto la Mole Antonelliana, simbolo della città e sede del Museo del Cinema. Qui hanno sfilato la bandiera italiana esposta all'ingresso e hanno messo quella palestinese.

Accanto e striscioni e bandiere sono comparsi anche cartelli con le fotografie di esponenti politici italiani con il volto coperto da uno stencil che riproduce una mano rossa di sangue, e la didascalia "complice del genocidio": tra questi ci sono Giorgia Meloni, Elly Schlein, Matteo Salvini.

In testa al corteo lo striscione con la scritta “Le scuole sanno da che parte stare, contro governo e genocidio” e un altro che recita “Ogni giorno è No Meloni Day”.

Durante il corteo studentesco, a cui partecipano alcune centinaia di ragazzi, dei giovani hanno fatto il gesto delle tre dita a simboleggiare la P38, come avveniva nei cortei degli anni Settanta, negli spezzoni dell'Autonomia operaia. Al corteo di questa mattina partecipano diversi collettivi studenteschi, alcuni vicini al centro sociale Askatasuna, considerato a oggi ultima roccaforte dell'Autonomia in Italia.