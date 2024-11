Per garantire la protezione della privacy degli utenti, i ricercatori elimineranno i metadati e tutte le informazioni allegate alla foto prima di inviarla ad Auggi per l'analisi. Per cominciare, il team ha realizzato prototipi utilizzando il Play-Doh in modo da testare le capacità generali di riconoscimento della forma. Successivamente il gruppo di ricerca si è rivolto a Reddit, un sito Internet di social news e intrattenimento, dove hanno trovato un numero considerevole di utenti che già postavano i propri movimenti intestinali. L'obiettivo a lungo termine del progetto è quello di creare uno strumento che consenta agli utenti di gestire meglio la propria salute, in particolare le persone alle prese con problemi digestivi. Le persone interessate a partecipare possono visitare il sito di Seed