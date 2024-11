Una vicenda agghiacciante durata diversi mesi per una donna di Caserta, violentata dal suo ex compagno dopo la decisione di lasciarlo. L’uomo, che vive ad Afragola in provincia di Napoli, aveva scattato anche delle foto con il suo cellulare durante lo stupro. E quelle immagini erano state inviate, via chat, a diversi conoscenti della donna.

La preoccupazione, al momento, è che quelle foto possano essere finite anche in rete. L’ex compagno è stato arrestato dai carabinieri, dopo la denuncia della vittima, con le accuse di violenza sessuale, estorsione e stalking.

Mesi di persecuzione

Lo stalking e le violenze fisiche da parte dell’uomo sono iniziate quando, nell’inverno scorso, lei aveva deciso di lasciarlo. Ma lui non aveva accettato questa decisione, iniziando invece a perseguitarla. Era iniziato un periodo di aggressioni fisiche e di richieste continue di denaro. Le indagini hanno anche portato a individuare diversi conoscenti della vittima che avevano ancora sui cellulari le immagini della violenza sessuale.