La settimana appena iniziata potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo del caldo forte su tutta l’Italia. Picchi di temperature elevate, rispetto a quelle che solitamente si registrano in questo periodo dell’anno, favorite da un anticiclone africano. Questa volta toccherà a Scipione e potrebbe essere anche più forte di Hannibal, il suo predecessore.

Un vortice ciclonico tra Inghilterra e Portogallo darà sostanzialmente campo libero al ritorno dell'anticiclone sub-sahariano su tutto il nostro Paese, che risulterà davvero caldo per diversi giorni: i valori massimi potrebbero infatti toccare picchi di 37-38 gradi all'ombra in molte località dell'Italia, spingendosi addirittura fino a 40 nelle zone interne delle isole maggiori.

Ecco quindi che per il lungo Ponte della Repubblica (giovedì 2 Giugno) aumentano sempre di più le probabilità di una nuova e importante ondata di caldo pienamente estivo. Vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria (interno del Deserto del Sahara), oltre al tanto sole ci aspettiamo un'impennata delle temperature con valori ben oltre le medie climatiche: ciò si tradurrà, verosimilmente, in nuove fiammate di calore, con i termometri pronti a schizzare diffusamente oltre i 35°C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. Il graduale e progressivo aumento delle temperature inizierà, dapprima su Calabria e Sicilia, per poi estendersi sul resto del meridione e sulla Sardegna dalla giornata di mercoledì.

Nel dettaglio

- Lunedì 30. Al Nord: tante nuvole, qualche acquazzone sparso; fresco. Al Centro: miglioramento ma con qualche rovescio, fresco. Al Sud: soleggiato e caldo.

- Martedì 31. Al Nord: tante nuvole, instabile sui rilievi e in Emilia Romagna. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: tutto sole.

- Mercoledì 1. Al Nord: temporali pomeridiani sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: tutto sole in un contesto termico via via più caldo. Al Sud: bel tempo prevalente.