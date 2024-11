I nerazzurri di Simone Inzaghi fanno festa grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Per il tecnico è la quarta Supercoppa vinta in carriera, il terzo trofeo nerazzurro

L'Inter vince la Supercoppa. A Riad, i nerazzurri travolgono per 3-0 il Milan nel derby che vale il primo trofeo della stagione. La formazione allenata di Inzaghi sblocca il risultato al 10' con Dimarco, che di sinistro fulmina Tatarusanu sfruttando l'assist di Barella e coronando una splendida azione corale.

L'Inter raddoppia al 21' con Dzeko, che si invola a sinistra, entra in area e di destro piazza il pallone sul secondo palo. Il Milan prova a reagire a cavallo dei due tempi, ma i rossoneri non brillano per precisione.

L'Inter controlla e nel finale cala il tris che stende i campioni d'Italia. Al 77' lancio per Lautaro, che controlla e di esterno destro firma il 3-0.