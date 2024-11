Riva del Garda festeggia il Superenalotto. È stato centrato proprio nella città in provincia di Trento il 6 che ha fatto intascare al vincitore 89,2 milioni di euro.

La schedina vincente, da appena tre euro, è stata giocata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, poco distante dalle sponde del lago. La sestina vincente è stata 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14, SuperStar 19.

Si tratta della seconda vincita del 2024 per il concorso a premi dopo quella registrata lo scorso maggio a Napoli per un jackpot da 101,5 milioni di euro. Anche in quel caso il costo della schedina era stato di una manciata di euro, appena due.

Con quello di oggi, il concorso a premi targato Sisal ha assegnato in totale 116 jackpot dalla sua nascita. La vincita di stasera, peraltro, sfata anche un piccolo tabù che vedeva il Trentino una delle tre regioni d'Italia (insieme con Valle d'Aosta e Molise) a non aver mai centrato il 6 al Superenalotto in oltre 25 anni di storia del gioco.

Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023, quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote.

Sul secondo gradino del podio ci sono i 209 milioni di euro vinti nell'estate del 2019 a Lodi, seguiti dai 177 milioni del jackpot di ottobre 2010, centrato anche in quell'occasione con un sistema a 70 quote.

Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 19 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l'Emilia-Romagna con 13 e, infine, il Veneto con 10 insieme con la Puglia.

Il 2023 per il Superenalotto è stato l'anno dei record con vincite per 1,4 miliardi di euro e quattro jackpot centrati, tra cui proprio quello supermilionario da 371 milioni. Primato anche per l'online dove è stata centrata la prima sestina vincente da oltre 73,8 milioni di euro.