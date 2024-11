Il cadavere di una donna di 62 anni, di origini campane, è stato trovato nella tarda serata di ieri dai Vigili del Fuoco a Taranto nel suo appartamento del rione Tamburi. Il corpo privo di vita è stato trovato nel bagno, già in stato di decomposizione.

Potrebbe trattarsi di morte naturale ma alcuni segni, assimilabili a ferite, hanno indotto gli investigatori a non scartare alcuna ipotesi. La donna viveva da sola e pare non avesse parenti. I vigili del fuoco, dopo una segnalazione, hanno sfondato la porta dell'appartamento e rinvenuto il cadavere. Sul posto anche la Polizia per i rilievi e gli accertamenti avviati per stabilire le cause della morte.