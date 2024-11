L’applicazione di messaggistica e i due social in down da questa mattina. Segnalazioni da tutto il mondo

Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano. Da questa mattina l’applicazione di messaggistica per smartphone e i due social network riportano problemi di connessione che impediscono agli utenti di tutto il mondo di ricevere e inviare messaggi. Provando ad accedere a WhatsApp tramite smartphone Android e iOS, infatti, l’app non carica alcun messaggio, mentre i due social non aggiornano i contenuti.



Il problema è stato segnalato da più parti nel mondo, in particola Europa, Asia e Stati Uniti e fa il paio con quello del 13 marzo scorso, ricordato come il down più lungo della storia con ben 14 ore di durata.