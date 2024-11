Con il sud ancora rovente per il colpo di coda di Caronte, che nei prossimi giorni lascerà finalmente spazio a temperature più miti, una tempesta di pioggia, grandine e vento si abbatte su Milano e sulla Brianza: metropolitana chiusa, linee dei tram deviate, alberi e pannelli nelle stazioni divelti.

E purtroppo anche una vittima, a Lissone, in provincia di Monza. Si tratta di una 58enne che stava andando a lavoro: la donna si era riparata in attesa che finisse la tempesta ma quando si è mossa è rimasta schiacciata da un grosso albero che le è piombato addosso all'improvviso. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto fare nulla per salvarla.

La stessa Milano è stata investita da un forte temporale che ha causato la caduta di alberi, con il conseguente danneggiamento di alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, e ha imposto la chiusura di alcune strade. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato "danni all'infrastruttura". In particolare sono state bloccate le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio a causa di un "grave danno alla stazione di Monza"; chiusa anche la stazione di Gallarate. Tre le persone ferite a Legnano per gli alberi caduti sulle auto. In poco tempo sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco. E sui cieli sopra Malpensa si è rischiata la tragedia: il volo Delta Dl 185 partito da Milano e diretto a New York, subito dopo il decollo, è stato investito da una tempesta tanto che l'aereo ha riportato "alcuni danni" - dice la stessa compagnia - ed è stato dirottato per un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Fiumicino.